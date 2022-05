Von Mittwoch an gilt in Deutschland der Tankrabatt. Der Grund: Die Steuer auf Benzin und Diesel sinkt in den Monaten Juni, Juli und August deutlich . „Man kann aber nicht davon ausgehen, dass mittwochs um 8 Uhr der Sprit sehr viel günstiger als am Vortag ist“, sagt Axel Kirsamer, Geschäftsführ...