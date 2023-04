Von Dienstag bis Donnerstag empfängt Markus Lanz in seiner ZDF-Talkshow eine große Bandbreite an Gästen zu verschiedenen Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, unterhaltsam. Am 26. April wird nun Ulms Baubürgermeister Tim von Winning zu Gast im Studio sein. Thema ist die Wohnungspolitik. Auch die Ulmer Bodenpolitik soll in der Sendung aufgegriffen werden. Ebenfalls geladen ist die Bundes-Bauministerin Klara Geywitz. Von Winning wurde bereits im Vorfeld der Sendung zum Thema interviewt.

Sendetermin: Wann Tim von Winning bei Markus Lanz ist

Seit 2008 hat Markus Lanz eine nach ihm benannte Talkshow im ZDF. Ausgestrahlt wird die Sendung um 23.15 Uhr und ist auch danach in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Tim von Winning ist am Mittwoch in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz.

© Foto: Volkmar Könneke