Gartenfreunde aufgepasst: Über den Sommer wirft die SÜDWEST PRESSE in einer Serie einen Blick in ganz verschiedene und besondere Gärten in der Region. Das können öffentlich zugängliche sein – wie der Klostergarten in Roggenburg oder der Kreismustergarten in Weißenhorn, in dem unter anderem schon verloren geglaubte regionale Apfel- und Birnensorten nachgezüchtet werden. Dazu gibt es immer mal wieder einen sinnvollen Tipp von Gartenprofis. Aber auch über besondere private Anlagen, Gärten und Gärtchen wollen wir berichten – sofern wir dazu eingeladen werden. Die Serie ist ganz bewusst breit aufgestellt. Und hier kommen nun Sie ins Spiel, liebe Leserinnen und Leser.

Sie haben einen Garten, über den sich ein Bericht lohnt? Bei Ihnen sind 1001 Gartenzwerge heimisch geworden? Sie haben Ihren Balkon in eine blühende Oase verwandelt oder halten große Stücke auf Ihren Steingarten? Dann lassen Sie uns das wissen. Gerne unterhalten wir uns auch mit Schrebergärtnern, die sich ein Domizil abseits des oftmals hektischen Alltags geschaffen haben.

So kommen wir in Kontakt