Der Erste Weltkrieg ist schon einige Jahre vorbei, und den Menschen steht der Sinn nach etwas Zerstreuung. Die Faszination Fußball greift in den ländlichen Gemeinden um sich. Auch in Arnegg. Etliche junge Männer machen bereits in anderen Vereinen Jagd auf das runde Leder. Laut Chronik „sogar in...