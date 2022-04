Niemand hält ihn auf. Sechs große Packungen Toilettenpapier, drei in jeder Hand, schleppt der Mann aus dem Edeka in den Sedelhöfen. In dem Supermarkt gibt es an dem wichtigen Hygieneartikel noch Vorrat. Lücken sind derzeit dort nur im Öl-­Regal zu sehen. Dort mahnt ein Zettel: „Pro Einkauf n...