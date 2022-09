Wenige Tage nach einer erhobenen Mordanklage hat sich der Tatverdächtige in der JVA Ulm selbst getötet. Die Leiche des 48-Jährigen sei bereits am vergangenen Montag in seiner Einzelzelle gefunden worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. „Die Obduktion und die bisherigen polizeilic...