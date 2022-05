Die Arbeit bei den Milchwerken Schwaben in der Reuttier Straße in Neu-Ulm wird am Donnerstag, 19. Mai, niedergelegt. Für rund zwei Stunden soll die Produktion gestoppt werden, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Etwa 200 Mitarbeiter sind zum Streik aufgerufen.

Karin Brugge...