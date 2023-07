In Tagen wie diesen finden die Wochenenden meist am See oder im Garten statt. Lust, die Pfannen zu schwenken, hat da niemand so recht. Gut, dass es dafür Streetfood-Trucks gibt. Und die machen am Wochenende Halt in Erbach auf dem Marktplatz. Bei der dritten Auflage sind elf Anbieter dabei, sagt Dal...