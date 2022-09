Der Erbacher Marktplatz wird von Freitag an wieder für drei Tage zur Schlemmermeile. An zwölf Ständen sollen die Besucherinnen und Besucher des zweiten Erbacher Streetfood Markts aus einem vielfältigen Essensangebot wählen können. Auch an die Kinder habe man erneut gedacht, sagt Dalibor Topalovic vom Veranstalter Mahlzeit Events, der für den Markt mit der Stadt kooperiert: „In diesem Jahr gibt es eine kostenlose Hüpfburg.“ Die habe man bereits beim Streetfood Markt in Blaustein ausprobiert , wo sie sehr gut angekommen sei.

Zu Essen gibt es an den drei Tagen unter anderem auch gefüllte Baumstriezel, Philly Cheese Steak – ein Sandwich mit gehacktem Steak – und Corn Dogs, also Würstchen in frittiertem Mais-Teig. Für Vegetarierinnen und Vegetarier gibt es den Veranstaltern zufolge ebenfalls eine große Essensauswahl. An allen drei Tagen ist ein DJ am Start, am Sonntag spielt ab elf Uhr die Stadtkapelle auf der Erlenbachstraße, die dafür abgesperrt wird.

Öffnungszeiten des Streetfood Marktes Der zweite Erbacher Streetfood Markt findet vom 16. bis zum 18. September auf dem Marktplatz Erbach statt. Am Freitag ist der Markt von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Preise steigen: Wird das Streetfood deutlich teurer?

Vanessa Weishaupt vom Erbacher Stadtmarketing zeigt sich zufrieden mit der Kooperation. Man sehe an den Streetfood Märkten in der Region, dass das Konzept „bei den Bürgerinnen und Bürgern gut ankommt“. Wenn der Markt in diesem Jahr in Erbach wieder erfolgreich sei, wolle die Stadt ihn gerne auch künftig mit in den Erbacher Kultursommer aufnehmen: „Als Highlight einmal im Jahr können wir uns das sehr gut für die Zukunft vorstellen.“

Wie viele Branchen sind auch die Veranstalter und die teilnehmenden Stände von Preissteigerungen betroffen. „Die Preise gehen überall hoch“, bestätigt Mario Katic von Mahlzeit Events. Dalibor Topalovic ergänzt: Nicht nur Energie, sondern auch Werbung und Equipment seien teurer geworden. Doch Topalovic gibt Entwarnung: Die Besucherinnen und Besucher des Streetfood Marktes müssten im Vergleich zum Vorjahr nicht mit hohen Aufpreisen rechnen.

