Am Ulmer Hauptbahnhof hat ein 31-Jähriger zunächst eine Tür einer Straßenbahn blockiert und ist dann gewalttätig geworden. Die Polizei teilt mit, dass sich der Mann am Sonntagabend (31.7.) gegen 23.30 Uhr in den Türbereich einer Straßenbahn der Linie 2 gesetzt hatte. Fahrgäste und der Fahrer forderten ihn dann auf, die Tür wieder freizugeben, doch er kam dem nicht nach. Stattdessen soll der 31-Jährige die Umstehenden beleidigt und einen Mann an den Füßen gepackt und festgehalten haben.

Laut Polizei wurde er durch einen Tritt befreit. Wer den aggressiven 31-Jährigen trat, ist aber nicht bekannt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Unruhestifter nicht beruhigen, er hatte offensichtlich Alkohol und vermutlich auch Drogen konsumiert. Schließlich musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, außerdem muss er die Übernachtung in der Zelle bezahlen.