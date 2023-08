Der Matsch muss raus aus dem Profil. Beim Stoppelcross in Rammingen heißt das: Gas geben, bis der Dreck in hohem Bogen aus dem Reifen geschleudert wird. Beim diesjährigen Rennen verwandelt der Regen den Acker in eine besonders rutschige Matschbahn. Genauer gesagt, tun das die rund 100 Teilnehmer...