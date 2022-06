Es war ein Novum in Ulm: An der Spitalhof-Gemeinschaftsschule und am Schubart-Gymnasium konnten Eltern von Fünft- und Sechstklässlern ihre Kinder am Nachmittag betreuen lassen. Die Betreuung wurde an der Schule von 12 bis 17 Uhr angeboten, startete zum Schuljahr 2019/2020 und war auf drei Jahre an...