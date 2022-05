Was da am Kuhberg in die Höhe ragt, mutet an wie ein Parkhaus oder eine Eissporthalle. Doch die riesige runde Stahlkonstruktion am Ende des Grimmelfinger Wegs ist der neue Hauptbehälter für das Ulmer Trinkwasser. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bauen hier Ersatz für die bisherigen Speichertanks...