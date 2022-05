Spaziergänger wie der Erbacher Julius Rueß staunen in diesen Tagen nicht schlecht, wenn sie die Gemeinde bei der Riedmühle Richtung Westen verlassen. Steht doch am Donaukanaldamm wahrhaftig ein Gespensterbaum – von der weitgehend kahl gefressenen Krone bis zum Stammfuß eingehüllt in ein weiß...