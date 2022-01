Freude bei den Kneipenwirten in der Stadt: Weil Baden-Württemberg zur ersten Alarmstufe zurückkehrt, fällt die frühe Sperrstunde um 22.30 Uhr weg – und zwar schon ab Freitag. Zudem dürfen die Gastronomen wieder das 2G-Modell anwenden, Geimpfte und Genesene müssen also keine aktuellen Test me...