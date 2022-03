Hunderttausende Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht, im Land sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Auch in Ulm, Neu-Ulm und der Region wollen viele Menschen spenden, um zu helfen. In diesem Artikel erklären wir:

Wo man für die Nothilfe in der Ukraine spenden kann.

Warum Geldspenden oft sinnvoller sind als Sachspenden.

Sind Geld- oder Sachspenden für die Ukraine sinnvoller?

„Trotz der schwierigen Lage sind zahlreiche Hilfsorganisationen in der Ukraine tätig und leisten humanitäre Hilfe“, schreibt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). „Es werden Feldküchen betrieben, Notunterkünfte eröffnet und Betroffene mit Medikamenten und warmer Kleidung versorgt.“

Das DZI hat eine Liste mit vertrauenswürdigen Organisationen erstellt, die Geldspenden für die Nothilfe in der Ukraine sammeln. Darunter sind zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, der Caritasverband, die Welthungerhilfe und die Katastrophenhilfe der Diakonie.

Spendenaufrufe in Ulm und der Region

Auch der Ulmer Kreisverband des Deutschen Rotes Kreuzes und die Caritas Ulm-Alb-Donau haben Geldspenden-Aufrufe veröffentlicht. Im Aufruf der Caritas heißt es: „Caritas International, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, wird die notwendigen Hilfeleistungen der Caritas Ukraine für die Betroffenen dieses Angriffskrieges mit allen verfügbaren Kräften unterstützen.“

Außerdem gibt es zahlreiche Sammlungen von Sachspenden in der Region. Das Ulmer Münster ist zum Beispiel zum Zwischenlager für Spenden umfunktioniert worden, auch die Facebook-Seite „Spendenfahrt nach Polen“ erhält viel Zuspruch.

Vorsicht bei Sachspenden und Aufrufen im Internet

Das DZI empfiehlt allerdings, sich vor allem auf Geldspenden zu konzentrieren. „Geldspenden können von Hilfsorganisationen oder direkt unterstützten Personen, Einrichtungen und Unternehmen flexibler und effizienter eingesetzt werden“, schreiben die Experten in ihrer Empfehlung. „Sachgüter sollten nur gespendet werden, wenn Betroffene und seriöse Organisationen gezielt um sie bitten.“

Das Institut empfiehlt, vor allem an solche Hilfsorganisationen zu spenden, die als kompetent gelten und „wirksam und effizient“ Hilfe leisten können. Es sei sinnvoll, auf eine Zweckbindung der Geldspende zu verzichten, denn: „Hilfe ist überall gleich wichtig, in der Ukraine sowie in den Ländern, die geflüchtete Menschen aufnehmen.“ Wer ohne eine Zweckbindung für die Ukraine-Nothilfe einer Hilfsorganisation spendet, ermöglicht der Organisation, das Geld flexibel dort einzusetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird.