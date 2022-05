Erst sah es so aus, als ob die so genannten Spaziergänger lieber ein Eis essen als wie üblich rund zwei Stunden durch die Stadt zu marschieren und Parolen zu brüllen. Aber dann war klar, warum sich der unangemeldete Zug erst etwa 20 Minuten nach 19 Uhr in bewegung setzte: Die Trommler hatten noch...