„Nach sorgsamer Abwägung haben wir uns dazu entschlossen, den Standort in Söflingen zum 20. 01. 2022 zu schließen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.“ Als sie den Brief von der Sparda-Bank kurz vor Weihnachten in Händen hält, ist Claudia Matuschek-Kneer enttäuscht und wütend: Die letz...