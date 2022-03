So langsam werden die Tage wieder länger und wärmer. Das ist ein deutliches Zeichen, dass wir den Winter so allmählich hinter uns lassen und der Frühling kommt. Der Frühling. Das bedeutet nicht nur Frühlingsgefühle und Schmetterlinge im Bauch, sondern auch, dass die Temperaturen auf dem Thermometer nach oben klettern und man wieder entspannte Stunden draußen in der Sonne verbringen kann. Zu einem entspannten Abend oder Nachmittag im Garten gehören natürlich die passenden Gartenmöbel, sodass Sie sich Ihre ganz persönliche Wohlfühloase im Garten erschaffen können.

Gartenmöbel für jeden Anspruch

Bei Möbel Inhofer finden Sie eine große Auswahl an Gartenmöbeln, welche keine Wünsche offen lässt. Gartenmöbel sind vielfältig und darauf ausgelegt die unterschiedlichsten Bedürfnisse für den Gartenliebhaber zu erfüllen. Wenn Sie sind der Typ Mensch sind, der gerne gemeinsam draußen mit Freunden und Familie grillt, so benötigen Sie einen Gartentisch und jede Menge Sitzmöglichkeiten. Lieber draußen im Garten entspannt lesen mit einem Buch in der Hand? Dann sollten Sie sich unsere Gartenliegen, die zum gemütlichen Entspannen einladen, ansehen. Sie haben ein Pool und große Terasse? Dann warum nicht gleich eine ganze Gartenlounge um schöne Tage am Pool zu verbringen. So vielfältig und individuell wie Ihre Ansprüche, ist auch die Auswahl an Gartenmöbeln.

Gartenmöbel mit Stil

Genauso wie Sie Ihre eigenen vier Wände in verschiedenen Stilen einrichten können, so können Sie auch Ihre Gartenmöbel in verschiedenen Stilrichtungen wählen. Darf es ein wenig rustikaler sein? Dann wählen Sie Gartentisch und Gartenstühle aus Holz. So geben Sie Ihrem Garten einen Touch Landhausstil. Urlaubsfeeling verströmen Gartenmöbel aus Geflecht in Ihrem Garten. Wenn Sie es lieber modern mögen, entscheiden Sie sich für Gartenmöbel aus Metall und Gartenstühle mit entsprechenden Auflagen, die Ihren ganz eigenen Stil wiederspiegeln. Um Ihren Stil noch mehr zum Ausdruck zu bringen, platzieren Sie dekorative Elemente in Ihrem Garten. Im Shop von Möbel Inhofer finden Sie vielfältige Dekorationsartikel für Ihren Garten.

Vielfältige Materialien

Nicht nur der Stil ist wichtig bei Gartenmöbeln, sondern auch das Material, aus dem Sie gefertigt sind. Holz ist zum Beispiel Robust und widerstandsfähig, sollte aber mit Lacken oder Lasuren behandelt werden um witterungsbeständig zu bleiben. Gartenmöbel aus Metall sind modern, zumeist witterungsbeständig und langlebig. Modelle aus Aluminium sind um ein vielfaches leichter als Outdoormöbel aus Eisen und obendrein auch noch rostfrei. Möbel für den Garten aus Geflecht sind stabil und strapazierfähig, um Sie aber vor Umwelteinflüssen zu schützen, sollten sie mit speziellen Schutzhüllen bedeckt werden.

Wie finden Sie die Gartenmöbel, die zu Ihnen passen?

Um genau die Gartenmöbel zu finden, die perfekt zu Ihnen und Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon passen, müssen Sie sich ein paar kleine Fragen stellen:

1. Wie viel Platz haben Sie?

Das wahrscheinlich wichtigste Kriterium beim Kauf von Gartenmöbeln ist der Platz, den Sie zur Verfügung haben um Ihren Traum zu verwirklichen. Haben Sie einen kleineren Balkon einer Stadtwohnung, so empfiehlt sich ein Set aus einem Tisch und zwei Stühlen für romantische Stunden. Wenn ausreichend Platz da ist, spricht auch nichts gegen einen großen Gartentisch und acht Gartensessel um in großer Runde zu Grillen.

2. Welche Funktionen sollen Ihre Gartenmöbel besitzen?

Müssen die Möbel verstaut werden, weil der vorhandene Platz ab und zu auch anderweitig verwendet werden muss? Klapptische und Klappstühle lassen sich perfekt verstauen. Wie gemütlich und entspannend soll Ihre Gartenliege sein? Hier gibt es auch allerlei Funktionen um Ihre Wünsche zu erfüllen.

3. Benötigen Sie Beleuchtung in Ihrer Wohlfühloase im Freien?

Im Sortiment von Möbel Inhofer finden Sie allerhand Außenbeleuchtung für Ihren Garten. Wegeleuchten lassen Sie stets den Pfad zu Ihrem Entspannungsort finden, mit Wandaußenleuchten und Deckenaußenleuchten können Sie Ihre Gartenmöbel im richtigen Licht erstrahlen lassen. Viele Außenleuchten sind dabei sogar solarbetrieben und kommen komplett ohne Stromquelle aus.