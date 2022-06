Die Firma Häussler Technische Orthopädie GmbH ist mit der Schulungsplattform Häussler Forum Veranstalter dieses Wundfachsymposiums und blickt stolz auf den Beginn der Veranstaltungsreihe mit dem allerersten Ulmer Wundkongress im Jahr 2011 zurück. Nicht zuletzt aus diesem Grund, findet der Jubiläumskongress in diesem Jahr unter dem Motto „Brennpunkt Wunde – Proud to be!“ statt. Als Schirmherr wird Herr Professor Dr. Christoph Michalski, Ärztlicher Direktor der Klinik Allgemein- und Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Ulm, die Veranstaltung begleiten.

Die Idee des Ulmer Wundkongresses entstand mit dem Wunsch, die Wundversorgung zu verbessern, Netzwerke entstehen zu lassen und das Wissen in diesem Bereich zu vertiefen. Immer mit dem Ziel, die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten zu erhalten. Bei diesem Wundfachsymposium, welches insbesondere Pflegefachkräfte mit der Zusatzqualifikation zum Wundexperten sowie alle Wundbegeisterten aus dem medizinischen Bereich zur Zielgruppe hat, geben qualifizierte Referentinnen und Referenten im Rahmen von Vorträgen und Seminaren unter jährlich wechselnden Mottos zum Thema Wunde ihr Fachwissen an die Teilnehmenden weiter. Es findet ein angeregter Austausch statt und Trends werden aufgezeigt. Abgerundet wird das Programm durch eine Industrieausstellung, welche Unternehmen auf einer Gesamtfläche von über 1500 m2 die Möglichkeit bietet, sich optimal zu präsentieren und die Teilnehmenden und ReferentInnen über ihre Produkte zu informieren. Seit der Premiere im Jahr 2011 hat sich dieses Event etabliert und ist seitdem fester Bestandteil im Ulmer Veranstaltungskalender. In dieser Zeit hat sich der Kongress stetig weiterentwickelt, so dass 2019 über 500 Teilnehmende aus ganz Deutschland dabei waren. Mit der 10. Austragung soll diese Zahl natürlich übertroffen werden. Alle Informationen zum Ablauf und Anmeldung finden Sie unter https://www.haeussler-ulm.de/haeussler-forum/unsere-kurse/

Qualität, bester Service und Know-how: Dafür steht der Name Häussler seit 1916. Als führendes Sanitätshaus in der Region Ulm und im Alb-Donau-Kreis betreut Häussler seine KundInnen mit mehr als 230 Mitarbeitenden von neun Standorten aus. Durch eine vielfältige Auswahl an hochwertigen und innovativen Hilfsmitteln, wird eine individuelle und bedarfsgerechte Versorgung gewährleistet. Gesundheit und Wohlbefinden stehen jeder Zeit im Mittelpunkt. In diesem Kontext wurde 2011 die Schulungsplattform Häussler Forum gegründet, welche für alle Akteure im Gesundheitswesen eine dynamische und praxisnahe Qualifizierung im Umgang mit modernen Hilfsmitteln, neuen Technologien oder zu gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen anbietet.