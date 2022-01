Das Institut für Soziale Berufe bietet in Ulm verschiedene Ausbildungen im sozialen Bereich an.

Berufe mit Zukunft können an der Fachschule für Sozialpä­dagogik, an der Fachschule für Sozialwesen mit dem Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung und an der Berufsfachschule für Pflege am Standort Ulm erlangt werden. Dazu bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

Neu: Ausbildung Jugend- und Heimerzieher*in

Einjähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik

Erzieher*in in zwei Ausbildungsformen (klassisch/PIA)

Pflegefachfrau/-mann

Altenpflegehelfer*in

(auch mit Intensiv-Deutschkurs für Migrant*innen)

Innovativer und lebendiger Unterricht

Wir sind eine Einrichtung die kompetenzorientiert ausbildet und die zukünftigen Herausforderungen der Gesellschaft im Blick hat. Wir versuchen durch innovative und lebendige Unterrichtsgestaltung unsere Fachschüler*innen auf das anstehende Berufsleben optimal vorzubereiten. Wir gestalten den Schulalltag in einer familiären und partnerschaftlichen Atmosphäre. Wir suchen den Dialog mit unseren Fachschüler*innen, so dass wir harmonisch miteinander arbeiten können. Wir entwickeln mit unseren Praxiseinrichtungen kontinuierlich neue Ideen, wie die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis noch besser gelingen kann, da uns die Qualität unserer Ausbildung am Herzen liegt.

Wir freuen uns auf DEINE/IHRE Bewerbung!