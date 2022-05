Qualität, bester Service, Know-how und innovatives Handeln – dafür steht der Name Häussler seit 1916. Als führendes Sanitätshaus in Ulm und Umgebung mit rund 230 Mitarbeitenden versorgt das Unternehmen Häussler Technische Orthopädie GmbH Kundinnen und Kunden von neun Standorten aus. Das Leistungsspektrum umfasst die herkömmliche, moderne und individuelle Hilfsmittelversorgung der Bereiche Homecare, Medizintechnik, Orthopädietechnik, Orthopädieschuhtechnik, Rehatechnik und Sanitätshaus. Mittelpunkt der Arbeit des ausgebildeten Fachpersonals sind die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus ist der Gesundheitsdienstleister erfolgreich in der Forschung und Entwicklung tätig. Das Häussler Forum veranstaltet Schulungen und Qualifizierungen und dieses Jahr findet der 10. Ulmer Wundkongress mit einer umfangreichen Industrieausstellung in der Ratiopharm-Arena statt.

Häussler Aktiv

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens sowie des umfangreichen Leistungsspektrums wurde 2022 die Untermarke „Häussler Aktiv“ gegründet. Damit werden Sporttreibende mit und ohne Handicap angesprochen. Unabhängig von Sportart oder Leistungsstand wird der Fokus auf eine individuelle sowie maßgerechte Versorgung mit Qualitätsprodukten von namhaften Herstellern wie Bauerfeind, Medi und vielen mehr gelegt. Kombiniert mit dem medizinischen Know-how des Fachpersonals, werden aktive Menschen präventiv bei ihrem sportlichen Vorhaben begleitet. Innovative digitale Messmethoden kommen dabei zum Einsatz, und so kann „Häussler Aktiv“ Sportlerinnen und Sportler bei der körperlichen Belastung, aber auch bei der Regeneration begleiten. Immer mit dem Ziel, sportliche Aktivitäten zu erleichtern und zur Leistungssteigerung beizutragen. Mit Produkten wie Bandagen, Orthesen, Kompressions- und Laufstrümpfen, Einlagen, aber auch Sport­rollstühlen und -prothesen werden die Sportlerinnen und Sportler von Häussler unterstützt. Renommierte Sportlerinnen und Sportler aus der Region, wie das Zehnkampfteam des SSV Ulm, konnten die Produkte bereits testen und in ihr Training implementieren.

Häussler als Arbeitgeber

Der Gesundheitsdienstleister ist als mittelständisches Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Durch vielseitige Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung bietet Häussler ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld von Berufsstart bis zur Profession. Durch Entscheidungs- und Handlungsspielräume jedes Mitarbeitenden werden alle Mitarbeitenden Teil der Unternehmensentwicklung und bereichern das Team. Erweitert wird das Leistungsportfolio des Arbeitgebers um das betriebliche Gesundheitsmanagement, welches proaktiv zur nachhaltigen Gesundheitsförderung und -erhaltung der Mitarbeitenden beiträgt. Maßnahmen wie Obstkörbe, Jobrad, flexible Arbeitszeiten und Fachvorträge zu ausgewählten Gesundheitsthemen sorgen für einen individuellen Pool an Unterstützungsangeboten.

Für den Ausbildungsstart 2022 werden noch Auszubildende und Studierende gesucht, die sich auf eine spannende Herausforderung einlassen und aktiv in einem modernen und innovativen Unternehmen mitwirken möchten.

