Bei der Umfrage zu den Young Brand Awards 2021 wählten die 16- bis 35-Jährigen in Deutschland ihre beliebtesten Marken und gaben dabei im Bereich „Krankenkassen“ der Gesundheitskasse Bestnoten. 48 Prozent der unter 25-Jährigen setzten die AOK auf Platz eins der Beliebtheitsskala. Auch bei den unter 35-Jährigen ist die AOK mit 35 Prozent der Spitzenreiter. „Wir haben sehr viele Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, die wir gezielt ansprechen. Wir arbeiten jeden Tag daran, unser Portfolio mit hochwertigen Dienstleistungen auszubauen und zu verbessern“, sagt

Dr. Sabine Schwenk, die Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach.

Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität

Im Rahmen der Young Brand Awards stimmen Jugendliche und junge Erwachsene jedes Jahr bei einem unabhängigen Online-Voting über ihre beliebtesten Marken in verschiedenen Branchen ab. Mit mehr als 20 000 Teilnehmern sind die Young Brand Awards eines der größten branchenübergreifenden Marken-Votings in Deutschland. „Die Kundenzufriedenheit hat bei uns alleroberste Priorität“, so Jürgen Weber, der stellvertretende Geschäftsführer der AOK Ulm-Biberach. „Es freut uns, dass unsere Leistungen überzeugen und auch die jungen Kunden wissen, dass sie bei uns in besten Händen sind.“ Die AOK Baden-Württemberg erhielt auch als erstes Unternehmen in Deutschland zum siebten Mal in Folge vom TÜV-SÜD das Gütesiegel „ServiceExcellence“. Der TÜV-SÜD-Bericht bescheinigt der AOK eine außergewöhnlich gute Servicekultur und Servicezuverlässigkeit. GESUNDNAH und die vielen unterschiedlichen Initiativen und Aktivitäten beeindruckten die Prüfer. Sie bewerteten Aspekte wie zuverlässigen Service, Beschwerdemanagement und die Qualifikation der Mitarbeiter. Dabei fiel den Prüfern besonders die konsequente Weiterentwicklung der ServiceExcellence-Strategie auf und die Einleitung sowie Umsetzung zahlreicher Projekte und Maßnahmen, um die Prozesseffizienz weiter zu steigern.

Erfolg durch konsequente Weiterentwicklung

Ein zentraler Baustein des Qualitätsmanagements der AOK Baden-Württemberg ist die Kundenzufriedenheit. Hierzu werden regelmäßig die Erfahrungen der Versicherten mit dem Service der AOK analysiert. „Unsere Mitarbeitenden aus allen Organisationseinheiten sind hervorragend qualifiziert und garantieren so die beste

Servicequalität und die Zufriedenheit unserer Versicherten, unserer Firmenkunden und unserer Vertragspartner“, so Sabine Schwenk.