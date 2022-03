Alles hat bislang geklappt: Nach gut 18-stündiger Fahrt sind die sieben Busse aus Ulm mit den Tonnen von Sachspenden an der Grenze zur Ukraine, in Vyšné Nemecké am Donnerstagmorgen angekommen. „Geschlafen haben wir wenig, aber das ist egal“, sagte die ehemalige Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnet...