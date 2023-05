Nach einer zweiwöchigen Pause ist der Prozess um einen Ulmer Substitutionsarzt am Donnerstag, 25. Mai, am Ulmer Landgericht weitergegangen. Dem Psychiater wird vorgeworfen, einen seiner Patienten sexuell missbraucht zu haben. Der 36-Jährige war bei ihm wegen einer Drogenabhängigkeit in Behandlung...