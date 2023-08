Wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilt, hielt sich eine 19-jährige Frau am Montag gegen 3:45 Uhr in einem ICE von Stuttgart nach Ulm auf und schlief. Ein 29-Jähriger soll dann damit begonnen haben, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Frau sei aufgewacht und habe den Mann angeschrien, dieser sei daraufhin weggegangen.

29-jähriger Tatverdächtiger ist für die Polizei kein Unbekannter

Der Begleiter der 19-Jährigen informierte anschließend das Zugpersonal und die Polizei. Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei nahmen den Tatverdächtigen am Ulmer Hauptbahnhof fest. Wie sich herausstellte, war der 29-Jährige zudem ohne Fahrschein unterwegs und ist der Polizei bereits einschlägig bekannt. Er wurde im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.