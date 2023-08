Eine 78 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend (20.08.2023) bei sich zu Hause überfallen worden. Gegen 22.48 Uhr klingelte ein Unbekannter mehrmals an der Tür der Frau im Schlesienweg. Unter einem Vorwand brachte er die Frau dazu, ihm die Tür zu öffnen, berichtet die Polizei Ulm. Danach verschaffte er sich gewaltsam Zugang ins Haus, indem er die Frau mit einem Messer bedrängte. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen an den Händen.

Überfall in Ulm: Polizei fahndet nach Täter mit Beschreibung

Anstatt etwas aus der Wohnung der Seniorin zu stehlen, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Böfingen-Süd zu einem Spielplatz. Seit dem Überfall fahndet die Polizei nach dem Mann – bisher ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen in dem Fall auf und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0731 1880.