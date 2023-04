Ausfallende Veranstaltungen, Renovierungsstau, fehlende Ansprechpartner, schlechter Service – die Liste an Kritikpunkten ist lang. Aufgesetzt hat sie eine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern der Seniorenresidenz Elisa in der Friedenstraße. Und sie geht damit an die Öffentlichkeit, „damit un...