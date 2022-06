In der Sedelhöfe-Passage tut sich was. Der Durchgang zwischen Hauptbahnhof und Albert-Einstein-Platz, in dem unter anderem Edeka, DM und Go-Asia ansässig sind, bekommt Zuwachs. Wie Sedelhöfe-Eigentümer DC Developments mitteilt, geht dort der Textilfilialist Ernsting's Family an den Start.

250 Qua...