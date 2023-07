Die Arbeiten am „Universelle Ulm“, einem achtgeschossigen Bürokomplex in der Wissenschaftsstadt , gehen planmäßig voran. „Somit hält die Ideenschmiede im Science Park III stabil Kurs auf ihre vorgesehenen Fertigstellungstermine“, teilt die Immopact Universelle Ulm mit, die Teil des Immobilienbereichs der Ulmer Merckle-Gruppe ist. Die Vollendung der ersten Büroflächen ist für das dritte Quartal 2024 geplant. Bis Ende des ersten Quartals 2025 sollen alle Bauabschnitte abgeschlossen sein. Schon jetzt erheben sich die ersten beiden der drei Bürotürme im Rohbau deutlich sichtbar über dem zweigeschossigen Sockel.

Andreas Schöberl, Geschäftsführer der Immopact Universelle Ulm, ist laut Mitteilung stolz, dass das Vorhaben trotz vieler Widrigkeiten wie gestiegener Baukosten und temporär aufgetretener Materialengpässe von Beginn an im Zeitplan liegt: „Dank eines straffen Projektmanagements, zuverlässiger Partner und einer hohen Einsatzbereitschaft aller am Bau Beteiligter haben wir bisher alle Hürden erfolgreich genommen. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir auch den weiteren Baufortschritt wie vorgesehen realisieren können.“

Flächen für Büros, Labore und Entwicklung

Auf dem 16 700 Quadratmeter großen und gut an den ÖPNV angebundenen Grundstück im Geviert von Max-Born-, Marie-Goeppert-Mayer- und Hans-Albrecht-Bethe-Straße entstehen in dem von den Architekten Mühlich, Fink & Partner entworfenen Baukörper rund 35 000 Quadratmeter Bürofläche, darunter mehr als 10 000 Quadratmeter für Labore, Forschung und Entwicklung. Die Flächen ab einer Größe von 400 Quadratmeter sind barrierefrei, können flexibel in fünf verschiedene Grundrissvarianten geteilt und somit individuell genutzt werden.

Der Bürokomplex wird umweltfreundlich mit Fernwärme versorgt beziehungsweise unter Einsatz von Fernkälte klimatisiert. Die eingesetzte Energie gewinnt der regionale Versorger, die Fernwärme Ulm, zu 70 Prozent aus regenerativen Quellen. Zwischen den Türmen befinden sich grüne Innenhöfe, die auch als Anlieferzonen und Parkplätze dienen. Es entstehen 650 Stellplätze, davon 500 in Tiefgaragen.

Sowohl aufstrebende, innovative Unternehmen als auch gestandene Firmen mit hoher Forschungs- und Entwicklungsaffinität sollen im Universelle „optimale Bedingungen“ vorfinden. „Das zukunftsorientierte Netzwerk zwischen Forschung und Praxis“ im Science Park soll den Mietern zugutekommen, „sie können direkt vom Know-how-Transfer profitieren“, prognostiziert Schöberl. Die Merckle-Gruppe will Universelle langfristig in Eigenbesitz halten.