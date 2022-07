Die Tour eines Motorradfahrers hat am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr zwischen Reutti und Amstetten ein jähes Ende gefunden: Wie die Polizei am Abend mitteilt, hatte der 24-Jährige auf der L1232 „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Kombination mit Rollsplitt auf der Fahrba...