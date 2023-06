Diese Zahlen lassen aufmerken: Viele Schwangere, nämlich knapp ein Drittel aller, die die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in der Schwambergerstraße im vergangenen Jahr aufsuchten, befanden sich finanziell in Not. Existenzsicherung war bei 681 Fällen der Beratungsge...