„Ach wie süß“, strahlt eine Passantin am Fußweg zwischen SSV-Parkplatz und Tiergarten. Gleich nach dem Kinderspielplatz haben sich auf der Wiese am Oberen Ausee ein Schwan und sein Nachwuchs niedergelassen. Mit wachen Augen hat das erwachsene Tier die zahlreichen Passanten am Mittwochabend (3...