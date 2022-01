Soeben noch hat Lehrer Patrick Barthel mit der 7d einige Aufgaben an der digitalen Tafel gelöst. Schon geht’s ans Experimentieren. Im Chemieunterricht sollen Siebtklässler herausfinden, was passiert, wenn man ein Eisen-Schwefel-Gemisch erhitzt. Dabei kommt an der Ehinger Realschule moderne Ausst...