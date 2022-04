Fällt die Maskenpflicht an Schulen oder nicht? Das Kultusministerium in Baden-Württemberg schickte am Donnerstagabend ein Schreiben an die Schulen, dass die Maskenpflicht nun von Montag, 4. April, an auf dem gesamten Schulgelände entfällt. Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass es mögl...