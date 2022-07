Zehn große Projekte an Ulmer Schulgebäuden stehen bis 2032 fest. Geld dafür gibt es auch: 240 Millionen Euro, inklusive der Zuschüsse des Landes, die sich auf rund 70 Millionen Euro belaufen. Doch was heißt das in Zeiten, in denen Baukosten in ungeahnte Höhen schnellen und Baustoffe teilweise ...