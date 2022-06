Wenn es nach Kultusministerin Theresa Schopper ginge, sollten schwangere Lehrerinnen in Baden-Württemberg wieder länger in Präsenz unterrichten . Sie möchte die Sonderregelung aus der Pandemie gern aufheben, um dem Personalmangel an Schulen zu begegnen. Die Regierungspräsidien, bei denen die Ent...