Rund um die Arena, und dazu noch rauf und runter sowie drunter und drüber – das ist das Motto der alten/neuen Veranstaltung Sparkasse Spartacour. Mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler haben sich bereits für den Neu-Ulmer Hindernislauf am Sonntag, 16. Juli, angemeldet.

Der Spartacour heißt so, weil man den Spartanern eiserne Disziplin und stahlhartes Training nachsagt. Der Hindernislauf, zu dem in der Vergangenheit schon mehr als 2000 Teilnehmer gekommen sind, erhält im Jahr 2023 mit den Veranstaltern des Einstein-Marathons einen neuen Organisationspartner und neue tolle Hindernisse auf der Strecke.

Ausgangspunkt ist die Ratiopharm-Arena. Startunterlagen-Ausgabe, Umkleidemöglichkeiten, Start und Ziel sind in bester Lage. Von dort aus geht es in kleinen Gruppen auf die Strecke Richtung Sportstätten des TSV Neu-Ulm und des Illerkanals. Bereits auf dem Parkplatz sind die ersten Hindernisse zu überwinden. Und wer den Strahl der Feuerwehrschläuche beim Ausgang der Arena noch trocken überstanden hat, ist spätestens nach Bezwingen der ersten Hindernisse nassgeschwitzt. Aber keine Sorge, im Illerkanal gibt es dann wieder eine schöne Erfrischung.

Angeboten wird der Spartacour auf zwei Streckenlängen über 8 und über 16 Kilometer. Interessant ist der Event vor allem auch für Firmen bzw. Firmenteams. Denn gerade bei der Überwindung der Hindernisse kann auch Teamgeist ziemlich förderlich sein. Und wie schon beim Firmenlauf und beim Einstein-Marathon gehört auch hier die Teamwertung zu den begehrten Trophäen. Gesucht werden die größten Teams. Dazu kommt außerdem der Anreiz für Firmenteams bei Sammelanmeldungen.

Der Sparkasse Spartacour wird veranstaltet von den Spartans, welche die Football Abteilung des TSV Neu-Ulms sind, von der Ratiopharm-Arena und vom Einstein-Marathon-Organisator SUN Sportmanagement. Unterstützt wird der Hindernislauf unter anderem von den regionalen Firmen Wölpert, Späth, Gold Ochsen, Dietenbronner, Seeberger, Hammer Sport und Peri.

Info Alle weiteren Details zum Spartacour wie etwa das Anmeldungsprocedere findet man auf der Internetseite http://www.spartacour.de.

Diese Hindernisse sind im Weg

Beim Water Ditch bleibt nichts trocken. Spring über den Balken und finde heraus, wie tief der Wassergraben ist!

Bei Hang Time geht es hoch hinaus. Die Läuferinnen und Läufer müssen über ein Netz hochklettern und auf der anderen Seite wieder runter. Kein Fall für Höhenängstliche.

Der Mud Skip kann eine matschige Angelegenheit werden. Motto: Klettere in den Container und stell Dich dem, was da auf Dich wartet. Jetzt geht‘s auf allen Vieren durch den Dreck. Salopp formulert: Let‘s get dirty!

Bei der Wall of Steel ist eine große Portion Körperbeherrschung gefragt. Erklimme die Wall of Steel mit bloßer Muskelkraft und Technik, mit Hilfe eines Seils oder lass‘ Dir von Deinen Teamkollegen helfen.