Die Polizei meldete eine Schlägerei in der Ulmer Frauenstraße am frühen Mittwochmorgen, den 03.08.2022. Zunächst sei ein 32-Jähriger in einer Bar mit drei anderen Männern in Streit geraten. Gegen 2.15 Uhr hätten Angestellte die drei Männer dann aus rausgeschmissen – und der 32-Jährige sei ihnen nach draußen gefolgt. Es kam zu einer gewalttätige Auseinandersetzung.

Drei Männer attackieren 32-Jährigen vor Bar in Ulm

Vor der Bar in der Frauenstraße attackierten die drei Männer der 32-Jährigen. Als er schon am Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein. Auch einen 33-Jährigen, der schlichten wollte, schlugen und traten die Männer. Währenddessen forderten sie Geld von ihm. Daraufhin schmiss der 33-Jährige Geld und sein Handy auf den Boden. Die drei Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Polizei Ulm sucht Zeugen nach Attacke und Raub vor Bar

Die Polizei bittet Zeugen der Schlägerei und des Raubes, sich telefonisch unter (0731) 18 80 zu melden.