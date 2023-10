Am Freitagabend (07.10.) ist es am Hauptbahnhof in Ulm zu einer Schlägerei gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Ulm auf Nachfrage berichtet, seien Teilnehmer des „Kernspaziergangs“ und Personen eines Trinkerkreises aneinandergeraten.

Trinkerkreis fühlt sich vom Lärm gestört

Der Demozug war zuvor, wie jeden Freitag, friedlich mit Trommeln in der Innenstadt unterwegs. Auf seinem Weg entlang am Ulmer Bahnhof und anschließend hinunter in die Unterführung fühlten sich Teilnehmer des Trinkerkreises offenbar von dem Lärm sehr gestört. Laut der Neu-Ulmer Zeitung habe ein Mitglied der „Trinker“ eine Bierdose von oberhalb der Unterführung herunterfallen lassen. Diese verfehlte eine Teilnehmerin des Demozugs nur knapp.

Als ein Demoteilnehmer anschließend ein Foto von der Trinkerszene machen wollte, eskalierte die Situation: Mehrere Personen beider Gruppierungen gingen aufeinander los. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzten sich zwei Personen.

Nach Streit am Ulmer Bahnhof: Bundespolizei im Einsatz

Mehrere Polizeibeamte rückten zu dem Vorfall am Ulmer Bahnhof an: drei Streifen aus Ulm, dazu Beamte aus Bayern und von der Bundespolizei, berichtet ein Pressesprecher. Sie nahmen die Personalien der Beteiligten auf. Die körperlichen Delikte werden nun zur Anzeige gebracht, die Staatsanwaltschaft übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Trinkergruppe bestehe, laut Informationen der Polizei, aus Personen, die sich regelmäßig am Ulmer Bahnhof, aber auch an anderen Orten in der Innenstadt treffen, um zu trinken. Einen politischen Hintergrund hinter dem Streit habe es, laut Polizei, nicht gegeben. Die Trinkenden hätten sich mehr am Lärm gestört.