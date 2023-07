„Es wird eine spannende Zeit“, sagt Gabi Soldner mit Blick auf ihre neue Aufgabe als Rektorin der Schillerschule in Erbach. Die 61-Jährige folgt auf den kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten Rektor Karl Nusser. Sie ist schon seit 2002 an der Schillerschule, seit 2007 Konrektorin.