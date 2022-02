Seit Montag herrscht zu Stoßzeiten wieder Stau in der Ulmer Innenstadt: weit in die Karlstraße hinein, in der Neutorstraße manchmal bis fast zur Theaterkreuzung, und auch auf Ausweichrouten ist es eng. Denn seit Montag gibt es auf der Ludwig-Erhard-­Brücke nur noch eine Fahrspur stadtauswärts ...