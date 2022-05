An der Sägefeldschule in Wiblingen gibt es zehn Klos in einem Raum, die Mädchen und Jungs benutzen. Die meisten sind von der neuen Anlage begeistert. Es gibt aber auch kritische Stimmen von Schülerinnen und Schülern. Die Stadt will mit der Unisex-Toilette Vandalismus vorbeugen.