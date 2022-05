Saatkrähen in der Ulmer Innenstadt werden mehr und mehr. Waren es in den hohen Platanen an der Ulmer Einkaufsmeile Hirschstraße/Ecke Münsterplatz im vergangenen Jahr noch vier Nester, so hat sich deren Anzahl inzwischen verdreifacht. Momentan haben die Vögel dort zwölf dicke Nester gebaut, vert...