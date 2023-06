Der Tag, an dem Ronja Blender, eine junge Frau mit graublauen Augen und schwarzem Haar, spurlos verschwindet, ist ein warmer Tag, Montag, 12. Juni. Bereits am Morgen scheint die Sonne kräftig, Ronja spricht mit ihrer Mutter im Wohnzimmer darüber, welche Bluse sie anziehen soll. Dunkel oder hell?

Die angehende Erzieherin erzählt, dass sie heute einen Ausflug mit ihrer Ausbildungsklasse in den Botanischen Garten unternimmt. Alles scheint ganz normal. Ronja zieht ihren pinken Regenmantel an, es könnte ja kalt werden auf dem Fahrrad. Ihre Mutter fragt noch, ob sie Geld fürs Mittagessen hat, dann verlässt Ronja lächelnd die Wohnung in der Ulmer Weststadt.

Seitdem fehlt von der 19-Jährigen jede Spur.

Ronja hat Geldbeutel, Schlüssel, Ausweis, Busfahrkarte und Krankenkarte im Fahrradhelm bei der Wohnung zurückgelassen. Handy und iPad hat sie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und sie hat ihr Konto leergeräumt, eine vierstellige Summe Bargeld hat sie abgehoben.

Warum? Weshalb? Wozu? Eltern, Bruder, Freunde und Kollegen wissen nichts, gar nichts. Es gibt keinen Brief, keine Nachricht, die Sache ist allen Beteiligten ein Rätsel, ein beängstigendes Rätsel. Fest steht: Den Ausflug in den Botanischen Garten gab es nicht. Er war eine Lüge.

Ronja hört auf den Spitznamen „Alexis“

Mehr als eine Woche später sitzen Ronjas Eltern im Wohnzimmer und wissen nicht mehr weiter. Sie haben mit Dutzenden Leuten über das Verschwinden ihrer Tochter gesprochen, mit den Freunden, den Klassenkameraden, mit Polizisten, es gibt eine Suchaktion in den Sozialen Medien. Bislang ohne Erfolg, Ronja bleibt verschwunden.

Alles halb so wild? Die kopflose Aktion eines Teenagers in der Sturm-und-Drang-Phase? Ein Ausbruch aus dem schnöden Zuhause, wie man ihn aus Filmen kennt? Ronjas Eltern, Markus und Yasmine Blender, können sich das partout nicht vorstellen. Weglaufen sei das eine, die Identität zu kappen etwas völlig anderes. Sie befürchten das Schlimmste.

Ronjas Eltern beschreiben das Verhältnis zu ihrer Tochter als gut. Es gab wenig Streit und wenig Diskussionen zu Hause. Vor ein paar Wochen hat die Familie noch den Geburtstag der Oma gefeiert. „Ronja war völlig normal“, sagt Yasmine Blender. Zweimal sei sie rausgegangen, um zu telefonieren. Aber sonst? Nichts.

Ronja sei eine introvertierte junge Frau. Wenn sie sich in einer Gruppe wohlfühlt, blühe sie auf. Es gab aber auch Probleme: Immer wieder machte sie sich Gedanken, ob die Ausbildung zur Erzieherin das Richtige für sie ist, in der Berufsschule hatte sie Schwierigkeiten beim Lernen, sie wollte, dass ihre Klassenkameraden „Alexis“ zu ihr sagen. Abends zog sie sich in ihr Zimmer zurück. Eine Selbstfindungsphase, meinen die Eltern. Sie wollte endlich ihren ersten Freund.

Chatverläufe wurden gelöscht

Yasmine Blender will weitererzählen, doch sie ringt mit den Tränen, ihr Mann übernimmt. „Wir glauben, dass Ronja einem Internetbetrüger auf den Leim gegangen ist“, sagt er. Ronja habe einer Freundin mal erzählt, dass sie mit jemandem schreibt. Mit wem ist aber völlig offen. Ronja hat ihre Chatverläufe zurückgesetzt.

Weil es im Fall ihrer Tochter kaum Anhaltspunkte gibt, bleibt den Eltern viel Raum für Horrorvorstellungen, für Horrorvorstellungen jeder Art. „Wir befürchten, dass sie manipuliert und angeleitet wurde, all diese Vorkehrungen zu treffen, damit sie niemand findet. Es gibt nichts mehr aus ihrem Online-Leben, alle wichtigen Dokumente sind hier“, sagt Markus Blender. „Wir haben keine Spur zu ihr.“

Auch die Polizei war schon bei den Blenders. Aber die Polizisten fahnden erstmal nicht nach ihr. Ronja Blender ist volljährig, sie darf ihr Elternhaus jederzeit verlassen, sie kann gehen, wohin sie will und für die Polizei gibt es aktuell keinen konkreten Hinweis auf eine Gefährdung.

Und jetzt? Yasmine und Markus Blender sind ratlos. Sie haben einen Privatdetektiv engagiert, aber der hat bislang auch nichts Ergiebiges herausgefunden. Sie wissen nicht, was sie sonst noch tun sollen. „Wir schwanken zwischen purer Verzweiflung und emotionalen Zusammenbrüchen“, sagt Yasmine Blender unter Tränen. „Wir sind todtraurig. Wir machen uns Vorwürfe. Waren wir zu streng? Haben wir ihr Druck gemacht?“

Yasmine und Markus Blender haben eine Nachricht an ihre Tochter, falls sie diesen Artikel irgendwie zu Gesicht bekommt: „Wir wünschen uns sehnlichst, dass du gesund bist und dass es dir gutgeht. Wir wünschen uns, dass du nach Hause kommst und uns die Chance gibst, das alles zu verstehen. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, hoffen wir, dass wir es irgendwie wieder gutmachen können. Wir holen dich von überall ab, egal wo.“

Bei den Blenders auf dem Wohnzimmertisch liegen Mobil- und Festnetztelefon. Sie hoffen, dass eines der beiden Geräte irgendwann klingelt – und jemand am anderen Ende der Leitung ist, der eine gute Nachricht für sie hat.

Eltern haben E-Mail-Adresse eingerichtet