Daniel Zauner ist frustriert. Der Betreiber der Gaststätte Zur Zill im Fischerviertel will seinen vergrößerten Außenbereich beibehalten. Doch ab 1. April soll damit Schluss sein. An diesem Datum endet in vielen Fällen das Corona-bedingte Zugeständnis der Stadt, dass die Ulmer Gastronomen auf ...