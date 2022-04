Spinnweben, Wollmäuse, Staub: Einige Eltern in Erbach stören sich zurzeit an der aus ihrer Sicht mangelnden Sauberkeit in mehreren Klassenzimmern der Realschule. „Im Gebäude 4 kommt es immer wieder zu Problemen“, sagt Jürgen Czirr, Stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirats. Seit Begin...