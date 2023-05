Der Einsatz hat am Mittwochabend (24.05.2023) in Erbach für Aufregung gesorgt: Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen und einem Hund ins Industriegebiet aus. Bislang hielten sich die Beamten aber noch bedeckt, was die Hintergründe der Ermittlungen angeht.