Die andächtige Stimmung war erst einmal vorbei, als plötzlich eine Frau einen Gottesdienst in Ulm störte und die Besucher in Aufruhr versetzte: Die 30-Jährige, die laut Polizeibericht „erheblich alkoholisiert“ war, schrie und spuckte während der Ostermesse am Sonntag (09.04.) in der Georgskirche herum. Jemand rief die Polizei, die zur Kirche kam, der Frau einen Platzverweis erteilte und den Sachverhalt aufnahm.

Nach Randale in Ulmer Gottesdienst: Betrunkene wütet in Straßenbahn

Doch dabei blieb es nicht: Die Frau stieg als Nächstes in die Straßenbahn in Richtung Endhaltestelle Böfingen – die 30-Jährige war aber nach wie vor außer sich, schrie auch in der Bahn herum und schlug gegen die Scheiben. Als die Polizei erneut anrückte, war die Frau bereits an der Endhaltestelle, wo sie laut dem Bericht auf einer Grünfläche ihr großes Geschäft verrichtete.

Polizisten beleidigt – mehrere Anzeigen

Als die Randaliererin sich von der Polizei nicht belehren ließ und stattdessen die Beamten beleidigte, nahmen die Einsatzkräfte die 30-Jährige mit. Ihre Pöbeleien haben noch längerfristige Folgen: mehrere Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.