Nach der „Woche der seelischen Gesundheit“ im vergangenen Oktober hat es kürzlich in den neuen Räumen der Donau-Iller-Werkstätte (DIW) für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Ulm-Böfingen für alle Beschäftigten und ihre Angehörigen eine Fortbildung zum Thema Lebensfreude gegeben. Karl Merkle, Gruppenleiter im Ruhestand, begrüßte am letzten Tag bei „Talk und Musik“ auch den Straßenmusiker Walter Spira und Regionalreporterin Karin Mitschang von der SÜDWEST PRESSE in der Runde.